Con Biden gli Usa torneranno più forti Scrive Rasser CNAS

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Oggi (mercoledì, ndr) è stato un giorno buio. È stato un giorno buio per gli Stati Uniti e per la democrazia nel mondo. Incitata dal presidente Trump, i suoi lacchè e complici, e le loro bugie senza fine, una folla ha invaso il Campidoglio (di Washington, ndr) e ha bloccato il meccanismo della democrazia. Vedere tutto ciò è stato sconvolgente. Al cominciare di questi scioccanti e vergognosi eventi ho twittato quanto segue: “Come americano, il mio giorno più orgoglioso è stato quello della mia cerimonia di naturalizzazione. Oggi sono inorridito, arrabbiato, e triste come mai prima”. Mentre emergevano i dettagli di cosa stava accadendo, queste emozioni crude non hanno fatto altro che crescere. Il mondo ha assistito a un atto di sedizione; è stato un tentativo di golpe, un colpo di Stato. Il danno agli Stati Uniti – la loro dedizione allo stato di diritto, la loro reputazione di moralità, ...