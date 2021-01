“Ci lascia un mito”. Musica in lutto, da Carlo Conti a Jovanotti e Simona Ventura: un dolore che lascia il segno (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Strappato dai propri affetti familiari, a causa di breve ed improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia, è venuto a mancare in data odierna alle ore 12.00. Ne danno notizia la moglie, il figlio, i cognati e i nipoti tutti”. Questo il testo apparso sulla pagina sua Facebook. Un dolore che ha tagliato le gambe perché lui, per molti, era un mito. Un messaggio lo ha voluto lasciare Linus, direttore di Radio Deejay, che ha pubblicato una foto su Instagram: “Fu il primo ad essere così famoso da fare le serate col nome sui manifesti”. E insieme a lui Claudio Cecchetto, Jovanotti e Carlo Conti, che lo ha ricordato così su Instagram: “Oggi se n’è andato un altro pezzo di storia delle radio e delle discoteche . Ciao , grande dj full time”. “Siamo increduli – si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Strappato dai propri affetti familiari, a causa di breve ed improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia, è venuto a mancare in data odierna alle ore 12.00. Ne danno notizia la moglie, il figlio, i cognati e i nipoti tutti”. Questo il testo apparso sulla pagina sua Facebook. Unche ha tagliato le gambe perché lui, per molti, era un. Un messaggio lo ha volutore Linus, direttore di Radio Deejay, che ha pubblicato una foto su Instagram: “Fu il primo ad essere così famoso da fare le serate col nome sui manifesti”. E insieme a lui Claudio Cecchetto,, che lo ha ricordato così su Instagram: “Oggi se n’è andato un altro pezzo di storia delle radio e delle discoteche . Ciao , grande dj full time”. “Siamo increduli – si ...

nickpan21 : @qn_lanazione Che tristezza! Un altro mito dei nostri anni '80 che ci lascia. RIP DJ FULL TIME - KantFriedrich : @jimmomo @atlanticomag non è suicidio politico ma atto di puro nichilismo volto alla costruzione del mito di sé. Co… - rameau987 : @NuovoNickname @Since_in_1981 No, non è terrificante. Ci lascia basiti perché siamo cresciuti con il mito USA. Ora… - iaianumero8 : Er Mito lascia perdere #tzvip -

Livorno, addio allo storico dj Riccardo Cioni: il dolore di Jovanotti

Omar Sy è il protagonista di una serie che vuole stare dalla parte giusta della Storia e non manca di stoccate al passato coloniale francese. Dall'8 gennaio su Netflix.

Immobile, numeri da capo...Ciro: mito Piola vicino. Ma c'è il caso Pereira

Il leader dell'attacco biancoceleste segna praticamente in ogni gara, sia in Serie A che in Champions ed è a -18 dalla storia. Il brasiliano ha abbandonato polemicamente la panchina, nelle prossime or ...

