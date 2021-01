Chi è Stefano Rosso, l’imprenditore fidanzato di Francesca Chillemi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Stefano Rosso è co-fondatore e CEO di D-CAVE, piattaforma di lifestyle per la comunità dei videogiochi. Membro del consiglio di amministrazione di OTB Group. Figlio del fondatore del brand di moda Diesel, e legato da diversi anni con l’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi, con la quale ha avuto una figlia, la piccola Rania. Ma scopriamo di piú della sua vita nel dettaglio. Stefano Rosso nasce il 1 Giugno del 1979 a Marostica a Vicenza, ed è del segno Gemelli. Dopo aver frequentato il liceo a Bassano del Grappa, ha lasciato l’Italia per proseguire gli studi presso il Fashion Institute of Technology di New York, dove ha conseguito un BA in International Trade and Marketing. È parte integrante della famiglia Rosso, proprietaria del gruppo OTB. L’esperienza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)è co-fondatore e CEO di D-CAVE, piattaforma di lifestyle per la comunità dei videogiochi. Membro del consiglio di amministrazione di OTB Group. Figlio del fondatore del brand di moda Diesel, e legato da diversi anni con l’attrice ed ex Miss Italia, con la quale ha avuto una figlia, la piccola Rania. Ma scopriamo di piú della sua vita nel dettaglio.nasce il 1 Giugno del 1979 a Marostica a Vicenza, ed è del segno Gemelli. Dopo aver frequentato il liceo a Bassano del Grappa, ha lasciato l’Italia per proseguire gli studi presso il Fashion Institute of Technology di New York, dove ha conseguito un BA in International Trade and Marketing. È parte integrante della famiglia, proprietaria del gruppo OTB. L’esperienza ...

