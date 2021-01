Cartone animato scatena polemiche in Danimarca per il suo contenuto “hot”: cosa è successo? (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cartone animato con un personaggio che utilizza come “terza mano” un pene di diversi metri. Succede in Danimarca, dove la rete nazionale trasmette il Cartone “John Dillermand”, dividendo l’opinione pubblica danese. Il personaggio in questione è in grado di usare questa sua parte del corpo per prendere oggetti, risolvere i problemi degli amici, fare acrobazie, ecc. Peccato, però, che sia ben chiaro cos’è e da dove viene questo strumento così speciale. In Danimarca, ha diviso l’opinione pubblica tra chi non ci trova nulla di male e chi ritiene che la cosa sia un problema per la sensibilità dei più piccoli. Anche il movimento #MeToo, con la presentatrice Sofie Linde, si è scandalizzato per il messaggio che il Cartone animato avrebbe per i più ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021)con un personaggio che utilizza come “terza mano” un pene di diversi metri. Succede in, dove la rete nazionale trasmette il“John Dillermand”, dividendo l’opinione pubblica danese. Il personaggio in questione è in grado di usare questa sua parte del corpo per prendere oggetti, risolvere i problemi degli amici, fare acrobazie, ecc. Peccato, però, che sia ben chiaro cos’è e da dove viene questo strumento così speciale. In, ha diviso l’opinione pubblica tra chi non ci trova nulla di male e chi ritiene che lasia un problema per la sensibilità dei più piccoli. Anche il movimento #MeToo, con la presentatrice Sofie Linde, si è scandalizzato per il messaggio che ilavrebbe per i più ...

