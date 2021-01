Calciomercato Milan, dalla Spagna è fatta: c’è accordo totale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Calciomercato Milan. Rossoneri scatenati sul mercato, hanno imparato che la panchina lunga paga e loro sognano lo scudetto Milan all’arrembaggio per rinforzare la propria panchina troppo spesso decimata da infortuni e positivi al Covid-19. È quanto accaduto nella giornata di ieri contro la Juventus che ha battuto i rossoneri anche grazie alle forze fresche subentrate. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021). Rossoneri scatenati sul mercato, hanno imparato che la panchina lunga paga e loro sognano lo scudettoall’arrembaggio per rinforzare la propria panchina troppo spesso decimata da infortuni e positivi al Covid-19. È quanto accaduto nella giornata di ieri contro la Juventus che ha battuto i rossoneri anche grazie alle forze fresche subentrate. L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si continua a trattare per #Simakan dallo #Strasburgo - DiMarzio : #Milan, da Simakan a Koné: il punto sugli obiettivi rossoneri - RiccardoLana2 : RT @cmdotcom: #Calabria la faccia di un #Milan che non molla mai, ma ora serve un aiuto dal mercato - 86_longo : RT @cmdotcom: #Calabria la faccia di un #Milan che non molla mai, ma ora serve un aiuto dal mercato - SolitarioRosso1 : RT @cmdotcom: #Calabria la faccia di un #Milan che non molla mai, ma ora serve un aiuto dal mercato -