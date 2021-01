Avril Lavigne sorprende i fan e torna con un nuovo brano. Tutti i dettagli (Di giovedì 7 gennaio 2021) Avril Lavigne non si è mai fermata La celeberrima cantante Avril Lavigne, super pop star all’inizio degli anni 2000, torna domani, 8 gennaio, con un nuovo brano e ben presto, un nuovo tour. I dettagli DEL SUO RITORNO Nella giornata di domani, 8 gennaio, la cantante farà uscire una nuova canzone che s’intitolerà “Flames“. Un’immensa sorpresa di questa prima settimana del 2021 per i suoi storici fan. Si tratta di un featuring con il rapper Mod Sun. “Flames” with @MODSUN January 8th pre save now https://t.co/GQjAwOM2cX pic.twitter.com/o258KS6No9 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) January 1, 2021 Recentemente ha anche dovuto annunciare la cancellazione del tour mondiale ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)non si è mai fermata La celeberrima cantante, super pop star all’inizio degli anni 2000,domani, 8 gennaio, con une ben presto, untour. IDEL SUO RITORNO Nella giornata di domani, 8 gennaio, la cantante farà uscire una nuova canzone che s’intitolerà “Flames“. Un’immensa sorpresa di questa prima settimana del 2021 per i suoi storici fan. Si tratta di un featuring con il rapper Mod Sun. “Flames” with @MODSUN January 8th pre save now https://t.co/GQjAwOM2cX pic.twitter.com/o258KS6No9 —(@) January 1, 2021 Recentemente ha anche dovuto annunciare la cancellazione del tour mondiale ...

SkyTG24 : Avril Lavigne torna in studio con Machine Gun Kelly - juliaidiotaxx : @huffletonkss ava max e avril lavigne - klowlbs : RT @AvrilBestItalia: Sembra che sia stata registrata un'altra canzone con il titolo 'Another Tattoo'. Gli scrittori lo sono Avril Lavigne e… - hwasthetic : @nannoltda vivi back to 2000s avril lavigne fa [momento valen] - AvrilBestItalia : Solo poche ore e Flames nuovo singolo di Modsun ft Avril Lavigne uscirà anche in Italia , in molti paesi è già usci… -

Ultime Notizie dalla rete : Avril Lavigne Avril Lavigne: in arrivo la nuova canzone "Flames" feat. Mod Sun MTV.IT Personaggi famosi che ‘forse’ non sono mai morti, i più sorprendenti

Ecco la top 3 che vi stupirà: tra legenda e teorie complottiste. “Avril Lavigne è morta ed’è stata sostituita da un sosia” questa l’ultima teoria complottista che riguarda la morte, vera o presunta di ...

Avril Lavigne: in arrivo la nuova canzone “Flames” feat. Mod Sun

Avril Lavigne: in arrivo la nuova canzone “Flames” feat. Mod Sun Good news in arrivo per i fan di Avril Lavigne! La cantante e musicista canadese ha annunciato l'uscita del singolo inedito "Flames", r ...

Ecco la top 3 che vi stupirà: tra legenda e teorie complottiste. “Avril Lavigne è morta ed’è stata sostituita da un sosia” questa l’ultima teoria complottista che riguarda la morte, vera o presunta di ...Avril Lavigne: in arrivo la nuova canzone “Flames” feat. Mod Sun Good news in arrivo per i fan di Avril Lavigne! La cantante e musicista canadese ha annunciato l'uscita del singolo inedito "Flames", r ...