Atalanta | la firma dei bomber sulla striscia felice e vincente

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Muriel è un orologio, Zapata una sentenza, Gosens il difensore goleador: tre firme d’autore per un successo senza discussioni in una partita senza storia. Quarta vittoria di fila in casa, come il 3-0 con la Fiorentina, l’unica volta in cui la porta di Gollini era rimasta inviolata in casa. E il bis è naturalmente molto gradito. Gasperini sorride, gli farà piacere anche essere stato smentito nella previsione della vigilia col Parma: “Dovremo abituarci a vincere anche di misura”… Così non è, ma in fondo c’è sempre tempo, in un campionato che riserva sempre qualche sorpresa. Vedi il Napoli sconfitto in casa dallo Spezia e ora acciuffato dalla Dea. Ma intanto la macchina da gol nerazzurra è ripartita, 14 reti nelle ultime cinque partite, al profumo del caffè de Colombia. Gasp inverte l’ordine dei, Muriel nel primo e Zapata nel secondo, ma il risultato non cambia. ...