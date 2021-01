Assassin's Creed Valhalla è 'pay-to'win'? Le armature legate a microtransazioni fanno discutere (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo qualche tempo dall'uscita di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha implementato il suo negozio interno dove, per una certa somma di Crediti Helix, è possibile acquistare oggetti in-game. Ora però i giocatori stanno iniziando a mettere in discussione il principio dietro la vendita di questi oggetti. Nella versione base di Assassin's Creed Valhalla è possibile trovare in giro per il mondo dieci set di armature, una dei quali è disponibile solo temporaneamente. Tuttavia all'interno del negozio, attraverso le microtransazioni è possibile acquistarne già otto. A peggiorare le cose, quei set di armature da acquistare garantiscono caratteristiche e bonus che non si troveranno altrove e alcuni di questi sono giocoforza più efficaci dei ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo qualche tempo dall'uscita di's, Ubisoft ha implementato il suo negozio interno dove, per una certa somma di Crediti Helix, è possibile acquistare oggetti in-game. Ora però i giocatori stanno iniziando a mettere in discussione il principio dietro la vendita di questi oggetti. Nella versione base di'sè possibile trovare in giro per il mondo dieci set di, una dei quali è disponibile solo temporaneamente. Tuttavia all'interno del negozio, attraverso leè possibile acquistarne già otto. A peggiorare le cose, quei set dida acquistare garantiscono caratteristiche e bonus che non si troveranno altrove e alcuni di questi sono giocoforza più efficaci dei ...

tobdea : @nonexpedit in effetti mi sembrava di averlo visto in Assassin's Creed Valhalla ma non ero sicuro fosse lui - CeotechI : RT @CeotechI: Prendete un calderone, metteteci dentro 1/4 di Assassin's Creed, 1/4 di The Legend of Zelda: - GamingTalker : Assassin's Creed Valhalla, al gioco si aggiungono nuove abilità giocando offline - coryftnaya : il fidanzato di mia sorella è convinto che l'attacco terroristico di ieri sia stata una specie di campagna pubblici… - hcjulio : Assassin’s Creed: Capitolio. -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Assassin's Creed: nuovo gioco all'inizio del 2022? Si intensificano i rumor Everyeye Videogiochi Assassin's Creed Valhalla è 'pay-to'win'? Giocatori dubbiosi sulle armature disponibili attraverso le microtransazioni

Alcuni giocatori sono dubbiosi sulle armature di Assassin's Creed Valhalla disponibili attraverso le microtransazioni che porterebbero ad una sorta di ...

Assassin’s Creed Valhalla, al gioco si aggiungono nuove abilità giocando offline

Un particolare bug di Assassin's Creed Valhalla mostra su console delle abilità in sviluppo se la piattaforma è offline.

Alcuni giocatori sono dubbiosi sulle armature di Assassin's Creed Valhalla disponibili attraverso le microtransazioni che porterebbero ad una sorta di ...Un particolare bug di Assassin's Creed Valhalla mostra su console delle abilità in sviluppo se la piattaforma è offline.