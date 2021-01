Stati Uniti | cosa sta succedendo a Washington

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Doveva essere il giorno della fine dell’era Trump, il giorno della proclamazione da parte del Congresso di Joe Biden come quarantaseiesimo presidente degli. Invece, oggi, stadi tutto. I sostenitori di Trump, infatti, aizzati dal presidente uscente, che avrebbe dovuto già da tempo riconoscere la sconfitta elettorale, hanno fatto irruzione al Congresso. Alcuni facinorosi erano armati. La seduta è stata interrotta, senatori e deputati evacuati da Capitol Hill ed è stato indetto il coprifuoco nella città dalle 18, ora locale, alle 6 di domani. Secondo quanto si apprende dai media americani, una donna sarebbe rimasta ferita da colpi di arma da fuoco e in condizioni gravi. Mike Pence, vicepresidente uscente che doveva contare i voti del collegio elettorale, è stato scortato fuori dal Senato. Kamala Harris, ...

GassmanGassmann : Mai successo nella storia degli Stati Uniti. Interrotta la democrazia, una massa di persone, esaltate da un ex Pres… - amnestyitalia : #USA Da quando, dopo 17 anni, sono riprese lo scorso luglio le esecuzioni federali negli Stati Uniti, l’amministraz… - ilpost : Qui trovate una raccolta di foto dell’attacco al Congresso a Washington, il più clamoroso tentativo di colpo di sta… - Crongdyne : @fridayiminI0ve no, semplicemente gli Stati Uniti ribollono da decenni e sono uno dei posti che avrei paura a visit… - GiorgioCasadio : RT @Zeta_Luiss: “La nostra democrazia è sotto minaccia senza precedenti, mai visto nella storia moderna nulla di simile'. Lo ha detto il pr… -

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gruppi di manifestanti pro-Trump sono riusciti a irrompere all'interno del complesso di Capitol Hill, la sede del Congresso Usa dove era in programma la ratifica ...