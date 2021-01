Rosa Perrotta dopo la disfatta | torna il sole sulla coppia storica

Leggi su kronic

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sembra stiano arrivando delle novità trae Pietro Tartaglione.il periodo di crisi sta perre il sereno?(Instagram)è uno dei volti che sui social tiene banco, con più di un milione di persone che segue la modella salernitana per sapere i risvolti della sua vita. Una carriera nata in ambito televisivo, e cresciuta in maniera esponenziale. Nel 2012 la bellavinse il programma Veline, arrivando poi nel 2016 a partecipare al programma ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi.la partecipazione al format di Canale 5,non si è più fermata. La partecipazione a una puntata di Ciao Darwin, e poi il calendario per GQ, che ha ...