Rabbia negli Stati Uniti, inutili i mesi del Blm: Poliziotto ancora a piede libero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ Rabbia negli Stati Uniti. A nulla sono serviti quasi 21anni di Blm, i delitti razzisti rimangono ancora impUniti L’America vive i giorni del rinnovamento, del cambio ormai incontrovertibile degli inquilini della Casa Bianca. Per fortuna diremo. Perché gli anni del trumpismo, tra alti e bassi, hanno di certo lasciato indietro un tema tanto caro a questo millennio. I diritti civili. Non sarà incriminato l’agente di polizia bianco Rusten Sheskey che il 23 agosto sparò sette colpi di pistola a un uomo di colore alla schiena, lasciandolo paralizzato. Lo ha reso noto un procuratore del Wisconsin. L’afroamericano Jacob Blake venne colpito mentre cercava di sottrarsi all’arresto a Kenosha, in Wisconsin. Il suo caso, successivo alla morte di George Floyd, ucciso dalla ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’. A nulla sono serviti quasi 21anni di Blm, i delitti razzisti rimangonoimpL’America vive i giorni del rinnovamento, del cambio ormai incontrovertibile degli inquilini della Casa Bianca. Per fortuna diremo. Perché gli anni del trumpismo, tra alti e bassi, hanno di certo lasciato indietro un tema tanto caro a questo millennio. I diritti civili. Non sarà incriminato l’agente di polizia bianco Rusten Sheskey che il 23 agosto sparò sette colpi di pistola a un uomo di colore alla schiena, lasciandolo paralizzato. Lo ha reso noto un procuratore del Wisconsin. L’afroamericano Jacob Blake venne colpito mentre cercava di sottrarsi all’arresto a Kenosha, in Wisconsin. Il suo caso, successivo alla morte di George Floyd, ucciso dalla ...

ilnapolionline : Rino Gattuso nel post gara: oltre le lenti, la rabbia negli occhi - - pamelabelfanti : Questi ci provano ancora; è da Marzo che si chiude per potenziare... ma vedendo disperazione e rabbia negli occhi e… - bioccolo : RT @amazzini64: @bioccolo La rabbia è che stiamo adottando un modello che negli States è chiaramente indicato come fallimentare per (quasi)… - amazzini64 : @bioccolo La rabbia è che stiamo adottando un modello che negli States è chiaramente indicato come fallimentare per (quasi) tutti. - staminkia8 : provo un sacco di rabbia negli ultimi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia negli India, la rabbia degli agricoltori: quella riforma va cancellata Lettera 22 Scandalo Alexander Wang: le confessioni delle presunte vittime e la difesa

Il noto stilista Alexander Wang è stato travolto da una bufera mediatica dopo le accuse di molestie sessuali avanzate da alcuni modelli.

Menchini: «Acqua dal terreno bisogna “estubare” i fossi»

massa. «Vedere intere proprietà allagate, giardini sommersi anche da 30 centimetri di acqua e, soprattutto, ascoltare la rabbia di alcuni residente intorno al fosso Calatella che denunciano questa sit ...

Il noto stilista Alexander Wang è stato travolto da una bufera mediatica dopo le accuse di molestie sessuali avanzate da alcuni modelli.massa. «Vedere intere proprietà allagate, giardini sommersi anche da 30 centimetri di acqua e, soprattutto, ascoltare la rabbia di alcuni residente intorno al fosso Calatella che denunciano questa sit ...