Per The Independent Vico Equense è tra le nove destinazioni di mare da visitare in Europa nel 2021

The Independent inserisce Vico Equense tra le nove destinazioni di mare da visitare in Europa nel 2021. Le altre sono Sopot (Polonia), Tarifa (nel Sud della Spagna), le isole Aran (Irlanda), Varna (in Bulgaria), la riviera Albanese, l'Isola di Mull (Scozia), Mentone (Francia) e Lisbona. Della cittadina della costiera gli inglesi scrivono che ha poche spiagge, che sono "piccole alcove e scogli, spesso di ciottoli, dove i bagnanti più determinati possono parcheggiare il loro asciugamano e assaporare la vista del Vesuvio in lontananza". Cosa che fa parte del fascino della zona. Ma c'è anche il cibo a meritare una visita. "I buongustai possono scegliere tra il due stelle Michelin Torre Del Saracino (che ha un piccolo tratto di ciottoli di ...

Chi vende L’accordo arriva un mese dopo che Bob Dylan ha venduto i diritti di pubblicazione di più di 600 canzoni alla Universal Music Publishing Group per 300 milioni e mezzo di dollari. Stevie Nicks ...

The Mandalorian supera Game of Thrones, è lo show più piratato del 2020

La terza stagione arriverà dopo l’uscita dello spin-off su Boba Fett intitolato The Book of Boba Fett (prevista per dicembre 2021), sono in sviluppo anche uno spin-off su Ahsoka e uno sui Rangers of t ...

