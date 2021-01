Napoli-Spezia, Gattuso: “Sconfitta che brucia, abbiamo perso la testa. Squadra in tilt nelle difficoltà” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Colpo dello Spezia al "Maradona".1-2: è questo il risultato della sfida tra Napoli e Spezia, andata in scena questa sera al "Maradona" e valida per la 16^ giornata di Serie A. Un ennesimo stop per gli azzurri, già reduci da un girone di andata da dimenticare, che allontana ulteriormente i campani dalle zone alte della classifica. Risultato amaro commentato al triplice fischio dal tecnico Rino Gattuso, intervenuto ai microfoni di "DAZN" nel post-gara."Siamo una Squadra che crea tanto. Oggi è difficile parlare della partita. Bisogna capire perché succedono queste cose. Se dopo un passaggio sbagliato perdiamo sicurezze e perdiamo a livello individuale... E' da tempo che ci portiamo questo problema dietro perché siamo la prima Squadra in Europa per tiri in porta. Siamo troppo nervosi, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Colpo delloal "Maradona".1-2: è questo il risultato della sfida tra, andata in scena questa sera al "Maradona" e valida per la 16^ giornata di Serie A. Un ennesimo stop per gli azzurri, già reduci da un girone di andata da dimenticare, che allontana ulteriormente i campani dalle zone alte della classifica. Risultato amaro commentato al triplice fischio dal tecnico Rino, intervenuto ai microfoni di "DAZN" nel post-gara."Siamo unache crea tanto. Oggi è difficile parlare della partita. Bisogna capire perché succedono queste cose. Se dopo un passaggio sbagliato perdiamo sicurezze e perdiamo a livello individuale... E' da tempo che ci portiamo questo problema dietro perché siamo la primain Europa per tiri in porta. Siamo troppo nervosi, ...

