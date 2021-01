Milan-Juventus, i convocati di Pirlo: assenti Morata e i due positivi al Covid (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Milan-Juventus Juventus in partenza per Milano per la sfida con il Milan. Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida. Scongiurata la paura per nuove positività: sono 21 i convocati bianconeri. Assente l’infortunato Morata oltre ai due positivi al Covid Alex Sandro e Cuadrado. convocati i giovani Dragusin, Portanova, Di Pardo, Fagioli e Da Graca. C’è Dybala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Andreaha diramato la lista deiperin partenza pero per la sfida con il. Andreaha diramato l’elenco deiper la sfida. Scongiurata la paura per nuovetà: sono 21 ibianconeri. Assente l’infortunatooltre ai duealAlex Sandro e Cuadrado.i giovani Dragusin, Portanova, Di Pardo, Fagioli e Da Graca. C’è Dybala. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - wildeano : RT @Gervinhooshair: Next 6 for Inter; Roma, Juventus, Fiorentina, Udinese, Lazio & Benevento Next 6 for Milan; Torino, Cagliari, Atalanta,… - Gervinhooshair : Next 6 for Inter; Roma, Juventus, Fiorentina, Udinese, Lazio & Benevento Next 6 for Milan; Torino, Cagliari, Atala… -