Milan-Juventus 1-3 | Pirlo | “Importante aver ritrovato lo spirito di chi vuole comandare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Questa partita eraper noi stessi. Non abbiamo guardato i risultati di quelle che ci stavano sopra, abbiamo pensato solamente a noi stessi. Ed eratrovare lodi una squadra chee che va sul campo della prima in classifica per giocarsi la sua partita”. Lo ha detto l’allenatore dellaAndreaal termine del match di San Siro vinto dai bianconeri per 1-3 contro ilcapolista. “Il gol del momentaneo 1-1 di Calabria? Su Rabiot c’era un fallo e dunque un calcio di punizione – ha precisatoai microfoni di Sky Sport -. Poi dopo vengono gli errori della squadra. Eravamo messi non benissimo e quando non sei messo bene la pressione deve essere diversa, però nasce tutto da un ...