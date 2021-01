Mercato Juventus, non solo Khedira: altri due possono partire a gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mercato Juventus – Continuano le voci di calcioMercato in casa Juventus. Non solo sui possibili arrivi, ma anche sulle possibili partenze del mese di gennaio.Andrea Pirlo si aspetta decisamente rinforzi in queste settimane e l’attenzione è incentrata soprattutto sull’attacco. Arriverà una quarta punta. Ma a nuovi arrivi corrisponderanno probabilmente delle partenze, anche per non appesantire troppo il monte ingaggi in un momento economico decisamente poco favorevole, pure per le società calcistiche. E ci sono dei giocatori che attualmente sono nell’organico di Pirlo che sicuramente interessano altri club, sia di serie A che in Europa. Mercato Juventus, Bernardeschi e Rabiot via a gennaio? Dunque possibili cessioni a ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 6 gennaio 2021)– Continuano le voci di calcioin casa. Nonsui possibili arrivi, ma anche sulle possibili partenze del mese di.Andrea Pirlo si aspetta decisamente rinforzi in queste settimane e l’attenzione è incentrata soprattutto sull’attacco. Arriverà una quarta punta. Ma a nuovi arrivi corrisponderanno probabilmente delle partenze, anche per non appesantire troppo il monte ingaggi in un momento economico decisamente poco favorevole, pure per le società calcistiche. E ci sono dei giocatori che attualmente sono nell’organico di Pirlo che sicuramente interessanoclub, sia di serie A che in Europa., Bernardeschi e Rabiot via a? Dunque possibili cessioni a ...

SkySport : MERCATO Genoa, Luca Pellegrini può rientrare alla Juve. L'operazione darebbe via libera Frabotta a Cagliari… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi… - DiMarzio : La #Juventus insiste per Rovella del #Genoa - infoitsport : Mercato Juventus: per l'attacco è corsa a due - infoitsport : Mercato Juventus, può tornare Pellegrini: altra cessione in vista -

