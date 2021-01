Mancata espulsione per Bentancur: veementi proteste del Milan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Milan – Juventus, episodio dubbio a venti minuti dal termine. I calciatori del Milan protestano per un fallo di Rodrigo Bentancur. A venti minuti dal termine di Milan – Juventus, sul risultato di 1-2, allo stadio Meazza di Milano, i ragazzi di Stefano Pioli hanno protestato nei confronti del direttore di gara per una Mancata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)– Juventus, episodio dubbio a venti minuti dal termine. I calciatori delprotestano per un fallo di Rodrigo. A venti minuti dal termine di– Juventus, sul risultato di 1-2, allo stadio Meazza dio, i ragazzi di Stefano Pioli hanno protestato nei confronti del direttore di gara per unaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

albertocol9 : RT @MarcoMacagnino5: La mancata espulsione di Bentancur è una vergogna assoluta comunque - DonBastiano4 : Non mi attacco ne alle assenze ne alla mancata espulsione, abbiamo perso, risultato per me bugiardo ma amen, nulla… - elparon1899 : RT @MarcoMacagnino5: La mancata espulsione di Bentancur è una vergogna assoluta comunque - It_Tre : Da Milanista ho visto solo un contatto a metà campo che in Europa 2 arbitri su 3 non lo fischiano, e la mancata esp… - solodenti : Dai, amici, non è stata assolutamente decisiva quella mancata espulsione sul 2 a 1 a 15/20 dalla fine più recupero. -

Ultime Notizie dalla rete : Mancata espulsione Inter, i social esplodono per la mancata espulsione di Barella, 'Salvato da Oriali', 'Era da rosso' FOTO e VIDEO Calciomercato.com Serie D, girone A. Il Sestri Levante la ribalta nella ripresa, i corsari superano 2 a 1 la Sanremese

In casa rossoblù diverse assenze: mancano Contipelli, Bianchi e Marianelli ... Indisponibile Bregliano squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata a Saluzzo. In avanti, con Lo Bosco non al ...

Il Napoli spreca il vantaggio, lo Spezia rimonta e vince in dieci

La beffa poi nel finale quando dopo l’espulsione di Ismajili per doppio ... “Ancora una volta è mancata cattiveria, io stesso potevo e dovevo fare di più. Dovevo essere io a trascinare ...

