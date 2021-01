Lombardia, Salvini “Rimpasto chiuso al 99%” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ancora poche ore. Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti. Per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa con una squadra d'eccellenza. E quindi da settimana prossima si corre”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa fuori dal palazzo di Regione Lombardia, in merito al Rimpasto della giunta regionale guidata da Attilio Fontana. “Nessuno sarà dimenticato – ha aggiunto – e nessuno viene sacrificato. Si fa un salto in avanti molto semplicemente. Tutti verranno valorizzati”. a chi gli chiede se anche l'assessore al Welfare Giulio Gallera sarà valorizzato, Salvini aggiunge “tutti”.In merito alla possibilità che Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, possa entrare a far parte della Giunta Regionale lombarda, Salvini ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ancora poche ore. Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti. Per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa con una squadra d'eccellenza. E quindi da settimana prossima si corre”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in un punto stampa fuori dal palazzo di Regione, in merito aldella giunta regionale guidata da Attilio Fontana. “Nessuno sarà dimenticato – ha aggiunto – e nessuno viene sacrificato. Si fa un salto in avanti molto semplicemente. Tutti verranno valorizzati”. a chi gli chiede se anche l'assessore al Welfare Giulio Gallera sarà valorizzato,aggiunge “tutti”.In merito alla possibilità che Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, possa entrare a far parte della Giunta Regionale lombarda,...

pfmajorino : Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste o… - repubblica : Rimpasto in Lombardia, Salvini: 'Squadra pronta al 99%. Letizia Moratti? Contento che ci sia' - fattoquotidiano : Sfiducia a Gallera, Salvini: “Rimpasto? Non faccio nomi, quando le cose saranno fatte lo saprete. La Lombardia deve… - PasaSaviano : RT @serebellardinel: La condannata per consulenze d'oro #Moratti, prenderà il posto di #Gallera nella #Lombardia della @LegaSalvini di #Sal… - TiroAcampari : Il capitano e la vaiassa millantano una presunta migliore capacità gestionale dell'emergenza. Qualcuno gli ricordi… -