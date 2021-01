L’incidente di Morgan De Sanctis: milza asportata, le ultime sul dirigente della Roma (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La giornata di Crotone-Roma è stata sconvolta dalla notizia del grave incidente del dirigente Morgan De Sanctis. L’ex portiere è stato subito ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli, in nottata è stato operato d’urgenza all’addome. Attualmente si trova in terapia intensiva, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Al dirigente della Roma è stata asportata la milza. Incidente De Sanctis, i dettagli Morgan De Sanctis stava percorrendo la via Cristoforo Colombo a Roma a bordo della sua Hyundai, si sta provando a fare luce sulle cause delL’incidente. L’ex portiere si è procurato anche la frattura di qualche costola, è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La giornata di Crotone-è stata sconvolta dalla notizia del grave incidente delDe. L’ex portiere è stato subito ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli, in nottata è stato operato d’urgenza all’addome. Attualmente si trova in terapia intensiva, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Alè statala. Incidente De, i dettagliDestava percorrendo la via Cristoforo Colombo aa bordosua Hyundai, si sta provando a fare luce sulle cause del. L’ex portiere si è procurato anche la frattura di qualche costola, è ...

