Inter, Conte: 'Partita strana, siamo stati sfortunati' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Inter si blocca dopo 8 vittorie di fila, fermata da due ex (Candreva e Keita) e da un super Audero. La Roma è a -3 e domenica all'ora di pranzo c'è proprio la sfida contro i giallorossi a San Siro.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte Inter, Conte: "Sconfitta immeritata, la Dea Bendata si è dimenticata di noi" - Sportmediaset Sport Mediaset La rivolta degli ex: Candreva e Keita stendono l'Inter. Occasione persa per il sorpasso al Milan

L'Inter cade 2-1 a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nerazzurri fermi a quota 36 in classifica e mancato sorpasso al Milan di Pioli impegnato questa sera contro la Juventus ...

Antonio Conte commenta la sconfitta con la Sampdoria. "E' stata una partita un po' strana. Siamo passati dal rigore sbagliato a subire un uno-due - ha spiegato -. Penso che la squadra sta facendo bene ...

L'Inter cade 2-1 a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nerazzurri fermi a quota 36 in classifica e mancato sorpasso al Milan di Pioli impegnato questa sera contro la Juventus ...