Inter, Conte: «Noi sfortunati. Dipendenti da Lukaku? Non era al 100%» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta subita in casa della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria. LA GARA – «E’ stata una partita un po’ strana. Ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato al gol subito. La squadra stava facendo bene, ha creato, ha giocato, ha creato tante palle gol. Sicuramente è stata una partita strana. A volte perdi ed è giusto, altre volte no». Lukaku – «Anche sul rigore, abbiamo avuto un’occasione con quella traversa. Poi dopo il 2-0 è stato difficile recuperare. L’assenza di Lukaku? Non era la prima volta che giocavamo senza Romelu. Sappiamo le sue qualità ma non era al 100% e si è visto quando è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Antonio, tecnico dell’, ha parlato dopo la sconfitta subita in casa della Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Antonio, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria. LA GARA – «E’ stata una partita un po’ strana. Ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato al gol subito. La squadra stava facendo bene, ha creato, ha giocato, ha creato tante palle gol. Sicuramente è stata una partita strana. A volte perdi ed è giusto, altre volte no».– «Anche sul rigore, abbiamo avuto un’occasione con quella traversa. Poi dopo il 2-0 è stato difficile recuperare. L’assenza di? Non era la prima volta che giocavamo senza Romelu. Sappiamo le sue qualità ma non era ale si è visto quando è ...

