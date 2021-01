Incidente stradale per Morgan De Sanctis: fratture multiple e milza asportata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dirigente della Roma Morgan De Sanctis, in seguito ad un Incidente stradale, dove ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali, è stato sottoposto ad accertamenti e subito dopo ad un intervento in cui è stata asportata la milza ed evacuata l’emorragia post traumatica. Ora, a quanto apprende l’Adnkronos, il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze, l’ex portiere è cosciente, la sua situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dirigente della RomaDe, in seguito ad un, dove ha riportatoalle costole e dorsali, è stato sottoposto ad accertamenti e subito dopo ad un intervento in cui è statalaed evacuata l’emorragia post traumatica. Ora, a quanto apprende l’Adnkronos, il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze, l’ex portiere è cosciente, la sua situazione è sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

