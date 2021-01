Il lockdown soft in Germania ha fallito (come la zona gialla in Veneto) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Germania conta mille decessi in sole 24 ore e prolunga il lockdown fino al 31 gennaio. Anche il Veneto, sempre rimasto zona gialla, mantiene elevato il numero dei contagi Leggi su corriere (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Laconta mille decessi in sole 24 ore e prolunga ilfino al 31 gennaio. Anche il, sempre rimasto, mantiene elevato il numero dei contagi

La Catalogna, includendo quindi anche Barcellona, torna in lockdown soft, imponendo nuove restrizioni per affrontare la pandemia da Covid-19. Dal ponte dell’Immacolata, in Catalogna, e soprattutto a ...

La Catalogna, includendo quindi anche Barcellona, torna in lockdown soft, imponendo nuove restrizioni per affrontare la pandemia da Covid-19. Dal ponte dell'Immacolata, in Catalogna, e soprattutto a ...