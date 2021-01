Hitman 3 in un nuovo video che ci mostra una meccanica inedita per la serie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Hitman 3 di Io Interactive sbarcherà su PC e console questo mese e avrà una meccanica inedita per la serie. Questa meccanica, chiamata "Persistent Shortcuts System", è stata progettata per migliorare l'esplorazione dei livelli del gioco. Nello specifico, si tratta di una caratteristica pensata per quei giocatori che amano affrontare nuovamente le missioni in modi diversi. I fan, attraverso questo sistema, saranno in grado di tornare in pochissimo tempo in alcune zone esplorate in precedenza con delle scorciatoie, una caratteristica che molto probabilmente suonerà familiare ai fan dei souls di FromSoftware, visto che Hidetaka Miyazaki ha usato questa meccanica nei suoi amati titoli. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 gennaio 2021)3 di Io Interactive sbarcherà su PC e console questo mese e avrà unaper la. Questa, chiamata "Persistent Shortcuts System", è stata progettata per migliorare l'esplorazione dei livelli del gioco. Nello specifico, si tratta di una caratteristica pensata per quei giocatori che amano affrontare nuovamente le missioni in modi diversi. I fan, attraverso questo sistema, saranno in grado di tornare in pochissimo tempo in alcune zone esplorate in precedenza con delle scorciatoie, una caratteristica che molto probabilmente suonerà familiare ai fan dei souls di FromSoftware, visto che Hidetaka Miyazaki ha usato questanei suoi amati titoli. Leggi altro...

