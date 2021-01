Frana distrugge l’albergo Eberle a Bolzano, tragedia sfiorata: era chiuso per Covid (Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Il proprietario: “Un boato e una scossa come un terremoto”. Una Frana di sassi si è abbattuta a Bolzano sull’albergo Eberle: l’hotel in questo periodo era fortunatamente chiuso a causa dei provvedimenti anti-Covid in Alto Adige. l’albergo si trova sui pendii del Monte Tondo, a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo. La causa del crollo sarebbe il mix di forti precipitazioni e gelo dei giorni scorsi. Lo ha detto il direttore dell’ufficio geologico della provincia di Bolzano Volkmar Mair, dopo un sopralluogo. Circa 2000-3000 metri cubi di roccia si sono abbattuti sulla struttura. Per quanto riguarda un eventuale ricostruzione dell’albergo, il geologo ha detto che servirà ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Il proprietario: “Un boato e una scossa come un terremoto”. Unadi sassi si è abbattuta asul: l’hotel in questo periodo era fortunatamentea causa dei provvedimenti anti-in Alto Adige.si trova sui pendii del Monte Tondo, a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant’Osvaldo. La causa del crollo sarebbe il mix di forti precipitazioni e gelo dei giorni scorsi. Lo ha detto il direttore dell’ufficio geologico della provincia diVolkmar Mair, dopo un sopralluogo. Circa 2000-3000 metri cubi di roccia si sono abbattuti sulla struttura. Per quanto riguarda un eventuale ricostruzione del, il geologo ha detto che servirà ...

