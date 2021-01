Ferrara, 157 italiani primi in lista per le case popolari - La Curia: 'Non si escluda nessuno per razza o nazionalità' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta Ansa E' polemica a Ferrara sull'ultima graduatoria per assegnare le case popolari. Dopo la modifica del regolamento della giunta leghista, nelle prime 157 posizioni ci sono tutte famiglie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta Ansa E' polemica asull'ultima graduatoria per assegnare le. Dopo la modifica del regolamento della giunta leghista, nelle prime 157 posizioni ci sono tutte famiglie ...

