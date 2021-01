Enel: nuovo record di capitalizzazione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Enel ha raggiunto un nuovo record di capitalizzazione di mercato superando 90 miliardi di euro di valore, confermandosi la prima azienda nel mercato italiano e la prima azienda nel settore utilities in Europa. Il risultato è stato reso possibile dal successo del modello di business sostenibile e integrato, adottato sin dal 2015, che ha permesso al Gruppo di cogliere le opportunità legate alla transizione energetica. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha raggiunto undidi mercato superando 90 miliardi di euro di valore, confermandosi la prima azienda nel mercato italiano e la prima azienda nel settore utilities in Europa. Il risultato è stato reso possibile dal successo del modello di business sostenibile e integrato, adottato sin dal 2015, che ha permesso al Gruppo di cogliere le opportunità legate alla transizione energetica.

UnicaRadio : Enel, accordo con sindacati su nuovo modello welfare LEGGI LA NOTIZIA #altro #Accordo #enel #modello #sindacati… - amatesponde : New post: UN NUOVO PARCO EOLICO DI ENEL GREEN POWER ENTRO IL 2021 IN MOLISE - fsamskeyti : sto facendo la voltura per il nuovo appartamento e ci sono 11 offerte enel diverse e io sono già in ansia. più di q… - palabritadepape : RT @si_u_si: È uscito il nuovo numero di Altreconomia. Tra i molti articoli di questo mese ce n'è anche uno mio su comunità mapuche, Enel e… - gianpaelle : RT @si_u_si: È uscito il nuovo numero di Altreconomia. Tra i molti articoli di questo mese ce n'è anche uno mio su comunità mapuche, Enel e… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel nuovo ENEL: NUOVO RECORD DI CAPITALIZZAZIONE 9 colonne BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +2,4%, Buzzi a +7,96% (6 gennaio 2021)

Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Buzzi e Cnh Industrial. Male invece Diasorin ...

Idea mega-fabbrica del fotovoltaico a Catania, Bianco: “Porterà 800 posti di lavoro”

Nuove assunzioni in vista per Catania? La speranza dell’ex sindaco Bianco è che si possa realizzare un progetto con i fondi del Recovery Fund e portare nuova linfa al territorio.

Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Buzzi e Cnh Industrial. Male invece Diasorin ...Nuove assunzioni in vista per Catania? La speranza dell’ex sindaco Bianco è che si possa realizzare un progetto con i fondi del Recovery Fund e portare nuova linfa al territorio.