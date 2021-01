Dayane, Carlotta e Samantha pianificano una strategia al GF Vip: ecco cosa faranno d’ora in poi (VIDEO) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella casa del GF Vip stanno radicalmente cambiando gli equilibri tra i vari concorrenti e Dayane ha sentito il bisogno di pianificare una strategia insieme a Carlotta e Samantha. La Mello, che prima era profondamente legata a Rosalinda, adesso si sta allontanando parecchio da lei. A tal proposito, si è avvicinata a Carlotta Dell’Isola e Samantha De Grenet. Le tre donne sembrano aver legato così tanto al punto da arrivare a pianificare una sorta di “complotto” ai danni degli altri concorrenti. Vediamo di cosa si tratta. Cambiano le alleanze al GF Vip In questi giorni, Dayane e Stefania hanno avuto uno screzio molto forte, in seguito al quale si sono modificate le alleanze tra i vari concorrenti. Nello specifico, la Orlando ha ribadito di essere molto ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nella casa del GF Vip stanno radicalmente cambiando gli equilibri tra i vari concorrenti eha sentito il bisogno di pianificare unainsieme a. La Mello, che prima era profondamente legata a Rosalinda, adesso si sta allontanando parecchio da lei. A tal proposito, si è avvicinata aDell’Isola eDe Grenet. Le tre donne sembrano aver legato così tanto al punto da arrivare a pianificare una sorta di “complotto” ai danni degli altri concorrenti. Vediamo disi tratta. Cambiano le alleanze al GF Vip In questi giorni,e Stefania hanno avuto uno screzio molto forte, in seguito al quale si sono modificate le alleanze tra i vari concorrenti. Nello specifico, la Orlando ha ribadito di essere molto ...

isabellakierspe : @7Arifas @morcegane Sono complici degli autori.Carlotta,Giulia,Stefania vogliono allontanare Rosalinda da Dayane.Q… - Sarator79041211 : RT @isabellakierspe: @DRosmello Stefania, Giulia, Carlotta tutti cercano di allontanare Rosalinda da Dayane!Se le vedono vicine cercano di… - isabellakierspe : @DRosmello Stefania, Giulia, Carlotta tutti cercano di allontanare Rosalinda da Dayane!Se le vedono vicine cercano… - CGrandulli : RT @idabuona: Stefania: Per me il momento più bello è svegliarmi la mattina e fare colazione a letto con mio marito Carlotta: Sì, anche pe… - isabellakierspe : @rosmellomood Dinamiche per allontanare le Rosmello:Stefania, Carlotta,Giulia.... tutti cercano di coinvolgere Rosa… -