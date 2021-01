Dalla depressione all’ansia, il Covid aggrava i disagi. Ma gli psicologi del pubblico sono sempre meno: “La salute mentale è un diritto, basta fare finta di niente” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La pandemia ha scoperchiato il vaso di Pandora dell’inadeguatezza dei servizi psicologi nelle aziende sanitarie pubbliche, che soffrono di un’annosa carenza di personale e non sono in grado di erogare tutto il vasto mandato previsto dai Lea (i livelli essenziali di assistenza). Oggi più che mai è prioritario far fronte al bisogno di salute mentale dei cittadini, peggiorata in questo periodo di isolamento sociale, e investire nell’assunzione di psicologi. È questo il forte appello che il Cnop (il Consiglio dell’ordine degli psicologi) e 19 società scientifiche di area psicologica rivolgono in una lettera al governo e al Parlamento, chiedendo l’immediata attivazione di “voucher psicologici”, ossia “pacchetti” di colloqui per famiglie e individui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La pandemia ha scoperchiato il vaso di Pandora dell’inadeguatezza dei servizinelle aziende sanitarie pubbliche, che soffrono di un’annosa carenza di personale e nonin grado di erogare tutto il vasto mandato previsto dai Lea (i livelli essenziali di assistenza). Oggi più che mai è prioritario far fronte al bisogno didei cittadini, peggiorata in questo periodo di isolamento sociale, e investire nell’assunzione di. È questo il forte appello che il Cnop (il Consiglio dell’ordine degli) e 19 società scientifiche di areaca rivolgono in una lettera al governo e al Parlamento, chiedendo l’immediata attivazione di “voucherci”, ossia “pacchetti” di colloqui per famiglie e individui ...

