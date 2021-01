Covid, prima persona completamente vaccinata con due dosi: ecco chi è (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'i nfermiera di New York Sandra Lindsay è diventata la prima persona negli Stati Uniti ad essere completamente vaccinata contro il coronavirus . La signora Lindsay ha ricevuto la sua seconda dose del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'i nfermiera di New York Sandra Lindsay è diventata lanegli Stati Uniti ad esserecontro il coronavirus . La signora Lindsay ha ricevuto la sua seconda dose del ...

reportrai3 : Lo scorso aprile il vecchio boss Francesco Di Carlo è morto di Covid-19. Poco prima ci aveva raccontato di una trat… - matteosalvinimi : Prima li hanno chiusi, poi hanno dovuto investire per garantire le misure anti-Covid, infine li hanno sigillati nuo… - AntoVitiello : Le due ipotesi di formazione dopo le assenze di Rebic e Krunic per Covid: La prima, al momento più accreditata,… - deb8479eaeef410 : RT @Lady_ofShalott_: Ma dove eravate tutti negli ultimi 20 anni, quando hanno trasformato la scuola in azienda? Quando hanno introdotto la… - Penelope19152 : RT @Lady_ofShalott_: Ma dove eravate tutti negli ultimi 20 anni, quando hanno trasformato la scuola in azienda? Quando hanno introdotto la… -