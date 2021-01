Cagliari, Di Francesco: “Partiti bene ma l’uno-due incassato è stato come un pugno in faccia” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari che oggi si è dovuto arrendere in casa battuto dal benevento. Il tecnico Eugenio Di Francesco ammette le difficoltà della sua squadra analizzando ai microfoni di Sky la sconfitta: "E' successo che siamo Partiti bene ma dopo abbiamo subito un uno-due tipo pugno in faccia da boxe, Abbiamo reagito ma non è andata bene. Il momento è delicato ma bisogna rimanere lucidi. Dispiace il finale nervoso e siamo rimasti in 10 per la seconda volta ma il momento delicato porta tutti a perdere autostima. Purtroppo ci smarriamo alle prime difficoltà e penso che bisogna lavorare nella testa. Tutti devono avere maggiore attenzione e applicazione in questo momento di mancanza di risultati. Siamo stati ingenui nel secondo gol ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terza sconfitta consecutiva per ilche oggi si è dovuto arrendere in casa battuto dalvento. Il tecnico Eugenio Diammette le difficoltà della sua squadra analizzando ai microfoni di Sky la sconfitta: "E' successo che siamoma dopo abbiamo subito un uno-due tipoinda boxe, Abbiamo reagito ma non è andata. Il momento è delicato ma bisogna rimanere lucidi. Dispiace il finale nervoso e siamo rimasti in 10 per la seconda volta ma il momento delicato porta tutti a perdere autostima. Purtroppo ci smarriamo alle prime difficoltà e penso che bisogna lavorare nella testa. Tutti devono avere maggiore attenzione e applicazione in questo momento di mancanza di risultati. Siamo stati ingenui nel secondo gol ...

CentotrentunoC : #CagliariBenevento CAGLIARI ???? Il commento di Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta con il Benevento - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ??#Indiscrezione #LBDV ?? Ore calde per #DiFrancesco, riflessione in corso in casa #Cagliari sulla sua posizione. Ecco c… - ducciosiena : Posso ?? A prescindere da ciò che hai detto .. Di Francesco non può allenare .. poi a Cagliari !! - ItaSportPress : Cagliari, Di Francesco: 'Partiti bene ma l'uno-due incassato è stato come un pugno in faccia' -… - mau_pado : @RisorgINT Speriamo che il Cagliari vada in B lacrima Di Francesco esonerato e mojito Naingolan in B -