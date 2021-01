Benevento, Inzaghi: “Adesso tutti cominciano ad avere timore di noi” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bella prova del Benevento che a Cagliari ha vinto con pieno merito come sottolinea ai microfoni di Sky il tecnico Inzaghi: "Non montiamoci la testa e pensiamo alla salvezza, ma questi ragazzi stanno dando più del massimo e qui a Cagliari giocato da grande. Faccio fatica a trovare nuovi aggettivi per la mia squadra che veniva data per spacciata all'inizio dell'anno. La gara di Sau? So che riesce a fornire queste prestazioni ma sottolineo anche la prova di Improta a tutto campo oggi facendo anche il terzino destro. Vinto per spirito e voglia di combattere ma la società ha fatto qualcosa di speciale. Mercato? Abbiamo perso Letizia e la società sa che se c'è da prendere qualcuno lo farà sicuramente. Adesso tutti cominciano ad avere timore di noi. Sapevo che in Serie A se ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Bella prova delche a Cagliari ha vinto con pieno merito come sottolinea ai microfoni di Sky il tecnico: "Non montiamoci la testa e pensiamo alla salvezza, ma questi ragazzi stanno dando più del massimo e qui a Cagliari giocato da grande. Faccio fatica a trovare nuovi aggettivi per la mia squadra che veniva data per spacciata all'inizio dell'anno. La gara di Sau? So che riesce a fornire queste prestazioni ma sottolineo anche la prova di Improta a tutto campo oggi facendo anche il terzino destro. Vinto per spirito e voglia di combattere ma la società ha fatto qualcosa di speciale. Mercato? Abbiamo perso Letizia e la società sa che se c'è da prendere qualcuno lo farà sicuramente.addi noi. Sapevo che in Serie A se ...

SPress24 : Le Pagelle di Cagliari-Benevento 1-2: la squadra di Inzaghi continua a stupire - TuttoMercatoWeb : Benevento, Inzaghi: 'Stiamo facendo cose speciali, ma non montiamoci la testa' - ItaSportPress : Benevento, Inzaghi: 'Adesso tutti cominciano ad avere timore di noi' - - FlussoPensieri : #CagliariBenevento Il Cagliari non vince da 9 partite. Eppure la rosa a disposizione di Di Francesco è tutt'altro… - VAVEL_Italia : Un 2-1 per un Benevento che fa 21: Cagliari battuto in casa dagli arcigni sanniti - VAVEL Italia ?@CagliariCalcio?… -