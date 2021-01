Anticipazioni Beautiful di mercoledì 13 gennaio 2021, Ridge e Brooke al capolinea? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ridge continuerà a difendere il rapporto tra Thomas e Douglas, ma nella puntata di Beautiful di mercoledì 13 gennaio 2021, Brooke non sarà da meno. Tra i due le cose sembreranno peggiorare, nonostante l’uomo cercherà di contattarla. Il gesto della Logan ha colpito particolarmente l’uomo che apparirà estremamente pensieroso. Come proseguirà il loro rapporto? Anteprima Beautiful, Donna e Brooke parlano di Thomas e Ridge Nella puntata di Beautiful di mercoledì 13 gennaio 2021, Donna e Brooke appariranno sconfortate e si confronteranno in merito alle ultime decisioni prese da Thomas e dal padre su Douglas. La Logan sembrerà sempre più convinta del fatto di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 6 gennaio 2021)continuerà a difendere il rapporto tra Thomas e Douglas, ma nella puntata didi13non sarà da meno. Tra i due le cose sembreranno peggiorare, nonostante l’uomo cercherà di contattarla. Il gesto della Logan ha colpito particolarmente l’uomo che apparirà estremamente pensieroso. Come proseguirà il loro rapporto? Anteprima, Donna eparlano di Thomas eNella puntata didi13, Donna eappariranno sconfortate e si confronteranno in merito alle ultime decisioni prese da Thomas e dal padre su Douglas. La Logan sembrerà sempre più convinta del fatto di ...

