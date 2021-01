Uomini e Donne, quando torna in onda: anticipata la data (Di martedì 5 gennaio 2021) La richiesta dei telespettatori ha avuto la meglio: Uomini e Donne tornerà in onda con qualche giorno d’anticipo. La celebre trasmissione di Maria De Filippi è infatti andata “in ferie” per il periodo natalizio, lasciando spazio nel palinsesto a una serie di film a tema. Dopo la pausa il rating show di Canale 5 è pronto a tornare. quando? Prima del previsto: giovedì 7 gennaio. Dopo l’Epifania il palinsesto di Canale 5 tornerà quindi all’antico con la trasmissione di Maria De Filippi come punta di diamante. Inizialmente Uomini e Donne sarebbe dovuto tornare in onda lunedì prossimo, ma l’incessante richiesta dei telespettatori ha spinto la rete ad anticipare i tempi di qualche giorno. Trono Over e Trono Classico ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 gennaio 2021) La richiesta dei telespettatori ha avuto la meglio:tornerà incon qualche giorno d’anticipo. La celebre trasmissione di Maria De Filippi è infatti an“in ferie” per il periodo natalizio, lasciando spazio nel palinsesto a una serie di film a tema. Dopo la pausa il rating show di Canale 5 è pronto are.? Prima del previsto: giovedì 7 gennaio. Dopo l’Epifania il palinsesto di Canale 5 tornerà quindi all’antico con la trasmissione di Maria De Filippi come punta di diamante. Inizialmentesarebbe dovutore inlunedì prossimo, ma l’incessante richiesta dei telespettatori ha spinto la rete ad anticipare i tempi di qualche giorno. Trono Over e Trono Classico ...

