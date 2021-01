Sparatoria tra minorenni nell’Alessandrino: due gravissimi, uno è in condizioni critiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Una Sparatoria fra minorenni è avvenuta a Sale, in provincia di Alessandria. Due ragazzi, entrambi nomadi secondo le prime notizie, sono rimasti feriti in modo grave. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica della Sparatoria fra i due minorenni avvenuta lungo la circonvallazione esterna del paese, 4mila abitanti in prossimità del Tanaro del Po, a pochi metri dal campo nomadi di piazza Winston Churchill dove spesso stazionano alcuni giostrai. Uno dei feriti è stato trasportato nell’ospedale del capoluogo con mezzi propri ed entrambi presentano ferite da arma da fuoco. Uno dei due, in condizioni critiche, avrebbe ancora un proiettile in corpo, l’altro è in prognosi riservata. La Sparatoria sarebbe avvenuta la scorsa notte, per strada, vicino a dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Unafraè avvenuta a Sale, in provincia di Alessandria. Due ragazzi, entrambi nomadi secondo le prime notizie, sono rimasti feriti in modo grave. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dellafra i dueavvenuta lungo la circonvallazione esterna del paese, 4mila abitanti in prossimità del Tanaro del Po, a pochi metri dal campo nomadi di piazza Winston Churchill dove spesso stazionano alcuni giostrai. Uno dei feriti è stato trasportato nell’ospedale del capoluogo con mezzi propri ed entrambi presentano ferite da arma da fuoco. Uno dei due, in, avrebbe ancora un proiettile in corpo, l’altro è in prognosi riservata. Lasarebbe avvenuta la scorsa notte, per strada, vicino a dove ...

