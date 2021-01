Simakan e gli indizi sul Milan La conferma social | “Loading!”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Mohamed, difensore francese classe 2000 dello Strasburgo, dovrebbe essere un nuovo rinforzo del. laarriva anche tramite, precisamente tramite una Instagram stories, dove il giovane ha scritto “Loading”, come ad attendere un qualcosa di importante come può essere un trasferimento al. E poi “buona settimana”. Può essere quella del suo approdo ao. Foto: Sito uff. Strasburgo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan è in trattativa avanzata con lo Strasburgo per Mohamed Simakan, 20enne difensore centrale francese: i ...Le confessioni di Stefano Pioli in conferenza stampa riguardo al mercato in entrata ed in uscita del Milan a gennaio.