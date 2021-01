Scontro nel governo | slitta all’11 gennaio la riapertura delle scuole superiori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 dic – E’nelgiallofucsia sulla, inizialmente annunciata per il 7, che invece. La decisione arriva nella notte, al termine di un combattuto Consiglio dei ministri. Alla fine, nel decreto legge in vigore fino al 15spunta pure il rinvio del rientro in classe per gli studenti, da mesi confinati in casa con la didattica a distanza.neltra M5S-Iv e Pd sullaLa maggioranza è arrivata al compromesso sull’11 ...