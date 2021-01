Sampdoria-Inter domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 toccherà all’Inter far visita alla Sampdoria nella cornice dello stadio Ferraris. Prosegue la corsa nerazzurra e gli uomini di Antonio Conte non vogliono fermarsi in una lotta Scudetto che per ora li vede a -1 dal Milan capolista e imbattuta. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola di un match da non perdere. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 15:00 di mercoledì 6 gennaiotoccherà all’far visita allanella cornice dello stadio Ferraris. Prosegue la corsa nerazzurra e gli uomini di Antonio Conte non vogliono fermarsi in una lotta Scudetto che per ora li vede a -1 dal Milan capolista e imbattuta. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola di un match da non perdere. SportFace.

internewsit : Sampdoria-Inter ha una chiave molto chiara: sarà guerra di cross - - GM03571487 : 2009-10 (6a - 26-09-2009) Sampdoria-INTER 1-0 [Pazzini] Servizio 'Guida ... - TuttoFanta : ??#INTER: #Lukaku oggi verrà sottoposto a risonanza magnetica per valutare l'infortunio. In caso di conferma della c… - internewsit : Inter-Sampdoria, Conte vuole il sorpasso e spera in Lukaku ma zero rischi - - _intermagazine : Serie A, domani c’è Sampdoria-Inter: le probabili formazioni -