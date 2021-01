Saldi, in Lombardia al via il 7 gennaio: in Bergamasca in gioco 138 milioni di euro (Di martedì 5 gennaio 2021) Scatta il countdown per i Saldi invernali che in Lombardia prenderanno il via il 7 gennaio, con una durata di 60 giorni e quindi fino a domenica 7 marzo 2021. Per effetto della situazione di emergenza provocata dalla pandemia, l’Ufficio Studi Confcommercio stima che quest’anno lo shopping dei Saldi interesserà oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro, muovendo però in totale 4 miliardi di euro contro i 5 miliardi dell’anno scorso. In Bergamasca, secondo Ascom Confcommercio Bergamo, la stima è più alta con una spesa procapite di circa 124 euro, e una spesa complessiva di oltre 138 milioni di euro. “Sono Saldi all’insegna della confusione creata dal susseguirsi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 gennaio 2021) Scatta il countdown per iinvernali che inprenderanno il via il 7, con una durata di 60 giorni e quindi fino a domenica 7 marzo 2021. Per effetto della situazione di emergenza provocata dalla pandemia, l’Ufficio Studi Confcommercio stima che quest’anno lo shopping deiinteresserà oltre 15di famiglie e ogni persona spenderà circa 110, muovendo però in totale 4 miliardi dicontro i 5 miliardi dell’anno scorso. In, secondo Ascom Confcommercio Bergamo, la stima è più alta con una spesa procapite di circa 124, e una spesa complessiva di oltre 138di. “Sonoall’insegna della confusione creata dal susseguirsi ...

