PIR alternativi | cresce la protezione | le opportunità di investimento

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ledalla ripartenza con il plus di un paracadute di. Questi in sintesi i fattori chiave dei PIRche si presentano ai risparmiatori in questo 2021 con il rinnovato appeal delle novità introdotte in manovra. Si, perché i Piani Individuali di Risparmio dopo l’impasse degli ultimi due anni, con la volatilità e le pressioni dalla crisi, si affacciano al nuovo anno forti delle novità in termini di prodotto e di rinnovati vantaggi fiscali. Il primo fronte parte dall’evoluzione delle soluzioni, con la variante PIR, che sposano gli investimenti anche meno liquidi, verso le PMI e l’economa concreta, reale delle aziende e del Paese. Il secondo riguarda invece i benefici fiscali dal supporto a questo tipo di investimenti varato la scorsa estate dal Governo, cui ora si ...

In ambito finanziario, il pacchetto fiscale della legge di bilancio 2021 introduce la detassazione sui fondi esteri e un credito d'imposta per le perdite sui Pir - Novità in arrivo anche per l'Euribor ...