Per Quantum Break il ' giorno del giudizio' sarebbe dovuto arrivareoggi

Per Quantum Break il 'giorno del giudizio' sarebbe dovuto arrivare...oggi (Di martedì 5 gennaio 2021) Anche se Quantum Break è stato pubblicato ormai cinque anni fa, c'è un particolare che è ritornato in mente ai giocatori in questi giorni e che ora sta diventando popolare su Reddit. Diversi utenti infatti hanno postato uno screenshot il quale mostra come, secondo la storia del gioco, il 5 gennaio 2021 ci sarebbe stato il "giorno del giudizio". L'immagine vede il personaggio principale Jack Joyce che fissa una serie di pannelli: ebbene, sull'ultimo si può vedere proprio la data della fine, ovvero proprio oggi. Come sappiamo Quantum Break centra la sua trama sul viaggio nel tempo e la sua fine diventa un punto chiave della trama per la sua narrativa che si svolge sia nel gioco che attraverso episodi di azione live digitale. Ovviamente alcune risposte dei giocatori sono ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) Anche seè stato pubblicato ormai cinque anni fa, c'è un particolare che è ritornato in mente ai giocatori in questi giorni e che ora sta diventando popolare su Reddit. Diversi utenti infatti hanno postato uno screenshot il quale mostra come, secondo la storia del gioco, il 5 gennaio 2021 cistato il "del". L'immagine vede il personaggio principale Jack Joyce che fissa una serie di pannelli: ebbene, sull'ultimo si può vedere proprio la data della fine, ovvero proprio oggi. Come sappiamocentra la sua trama sul viaggio nel tempo e la sua fine diventa un punto chiave della trama per la sua narrativa che si svolge sia nel gioco che attraverso episodi di azione live digitale. Ovviamente alcune risposte dei giocatori sono ...

quantum_prana : @trescogli Chitarra, basso e Kant. Per il resto c'è il bosco ?? - Andreblanz : RT @sebaquila: Quantum Dots, il Controllo Totale da Remoto, Fossi in voi lo Guarderei, ogni tanto lo pubblico per chi lo avesse perso... h… - esseffesse : @iannetts70 È il quantum per avere i responsabili. Poi Lei farà @berlusconi senatore a vita - quantum_prana : @f_ronchetti @BentivogliMarco @Cri_Giordano @carloalberto @Phastidio @brusco_sandro @RobertoBurioni @cannedcat… - Quantum_gnosis_ : Video-Conferenza '#ENTANGLEMENT #PSICHICO' (La #gnoseologia al tempo del #coronavirus) 01.01.2021 #NicolaFeruglio p… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Quantum Successo dell'esperimento per l'internet del futuro - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Per Quantum Break il 'giorno del giudizio' sarebbe dovuto arrivare...oggi

Un interessante dettaglio che ha colpito i fan. Anche se Quantum Break è stato pubblicato ormai cinque anni fa, c'è un particolare che è ritornato in mente ai giocatori in questi giorni e che ora sta ...

Coronavirus, il punto sull’emergenza sanitaria a Londra in compagnia di Riccardo Cacelli (VIDEO)

ABIONYX lancia uno studio di Fase 2a con il farmaco CER-001 nei pazienti settici ad alto rischio di sviluppare il danno renale acuto 23 dicembre 2020 TOULOUSE, Francia--(BUSINESS WIRE)--ABIONYX Pharma ...

Un interessante dettaglio che ha colpito i fan. Anche se Quantum Break è stato pubblicato ormai cinque anni fa, c'è un particolare che è ritornato in mente ai giocatori in questi giorni e che ora sta ...ABIONYX lancia uno studio di Fase 2a con il farmaco CER-001 nei pazienti settici ad alto rischio di sviluppare il danno renale acuto 23 dicembre 2020 TOULOUSE, Francia--(BUSINESS WIRE)--ABIONYX Pharma ...