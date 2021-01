“Non si può viaggiare perché qualcuno ha mangiato un pipistrello” lo spot che fa infuriare la Cina [VIDEO] (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo spot australiano incriminato è quello di una società che vende attrezzature da campeggio, nel VIDEO – virale su YouTube – si vede un uomo che mangia un panino con… L'articolo “Non si può viaggiare perché qualcuno ha mangiato un pipistrello” lo spot che fa infuriare la Cina VIDEO proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Loaustraliano incriminato è quello di una società che vende attrezzature da campeggio, nel– virale su YouTube – si vede un uomo che mangia un panino con… L'articolo “Non si puòhaun” loche falaproviene da Meteoweek.com.

RobertoBurioni : Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di paz… - RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - RobertoBurioni : Non solo: alla fine di ogni giornata, siccome non tutti le dosi sono state utilizzate, escono in strada e propongon… - Bradipo639 : @Precarioillumi1 Vale 12, si può dividere per 2, per 4 e anche per 6, pur non risultando un numero intero naturale e blablabla. - rosixcocoo : Ok Tommaso non può avere amici sennò la gente non lo vota e gli scade, capito? -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it