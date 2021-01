Napoli. Gattuso sfida Benitez per diventare il miglior allenatore dell’era De Laurentiis (Di martedì 5 gennaio 2021) Rino Gattuso ha segnato un appuntamento sul suo calendario di Gennaio: mercoledì 20 alle ore 21.00 al Mapei Stadium di Reggio nell’ Emilia. Rino Gattuso affronta il suo ex compagno di Milan e Nazionale Andrea Pirlo per la finalissima di SuperCoppa Italiana , ma il rivale storico del tecnico calabrese è senza dubbio Rafa Benitez. Rino Gattuso ha, infatti, la grandissima occasione di superare Benitez nella classifica degli allenatori migliori dell’era De Laurentiis a Napoli. Il primato è attualmente detenuto proprio da Benitez che nei suoi due anni all’ombra del Vesuvio arricchì la bacheca del club di una Coppa Italia e di una SuperCoppa vinta a Doha proprio contro la Juventus. Benitez, all’epoca ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Rinoha segnato un appuntamento sul suo calendario di Gennaio: mercoledì 20 alle ore 21.00 al Mapei Stadium di Reggio nell’ Emilia. Rinoaffronta il suo ex compagno di Milan e Nazionale Andrea Pirlo per la finalissima di SuperCoppa Italiana , ma il rivale storico del tecnico calabrese è senza dubbio Rafa. Rinoha, infatti, la grandissima occasione di superarenella classifica degli allenatoriDe. Il primato è attualmente detenuto proprio dache nei suoi due anni all’ombra del Vesuvio arricchì la bacheca del club di una Coppa Italia e di una SuperCoppa vinta a Doha proprio contro la Juventus., all’epoca ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso Napoli, Gattuso ritrova Mertens. Con lo Spezia ancora in emergenza La Repubblica Napoli, Gattuso ritiene ingiusto il clima negativo che si era abbattuto sulla squadra

Repubblica: Gattuso chiede chiarezza sui progetti a De Laurentiis prima di firmare il rinnovo

Anche questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il tecnico azzurro ha preso ancora tempo prima di firmare il rinnovo con la società. Ma Ringhio si è preso un altro po’ di tempo, prima di legarsi a ...

