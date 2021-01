McLaren | Lando Norris positivo al Covid La rabbia dei fans

Leggi su instanews

(Di martedì 5 gennaio 2021)è risultatoal Coronavirus. Il pilota e il team lo hanno annunciato poco fa tramite i canali ufficiali sui social web sourceIl mondiale di Formula 1 del 2020 è da poco terminato con il trionfo di Lewis Hamilton ed ora i piloti si stanno godendo un po’ di meritate vacanze in attesa di riprendere con i test che ci proietteranno verso l’inizio della stagione 2021. Uno dei drivers più attesi per il prossimo campionato èche ha confermato il suo talento sullain questa stagione. Purtroppo per lui e per il suo team però, il pilota dovrà stare fermo alcune settimane.è infatti risultatoal-19. L’annuncio è stato dato sia dal team che da lui stesso direttamente sui canali social ...