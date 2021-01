Maltempo nel Lazio | è allerta neve | ecco le zone a rischio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ancora un'meteo nel: questa volta per la. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso Meteo che prevede dalla sera di oggi, martedì 5 gennaio, e per le successive 18-24 ore, il persistere di precipitazioni nevose a quote mediamente superiori ai 600-800 metri con apporti al suolo da deboli a moderati specie sui settori appenninici. E'gialla persu tutte led'.