“Ma Flavio Insinna ti passava le risposte?”. L’Eredità, quelle voci su Massimo Cannoletta. E il super campione risponde così (Di martedì 5 gennaio 2021) Oramai lo conosciamo tutti Massimo Cannoletta, il pluricampione de L’Eredità. L’onnisapiente, che nel frattempo è divenuto personaggio pubblico, è stato ospite de La Vita in Diretta. Divulgatore di storia e cultura, vincitore di oltre 280.000 euro al quiz – condotto da Flavio Insinna su Rai Uno – e protagonista dell’edizione per quasi due mesi, Massimo Cannoletta è il concorrente dei record. Simpatico, umile e brillante, il leccese ha affascinato i telespettatori e il web con la sua preparazione impressionante. Poi Matano gli fa una domanda scomoda su degli eventuali brogli: “Posso non piacere oppure posso risultare antipatico, tuttavia l’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Oramai lo conosciamo tutti, il pluride. L’onnisapiente, che nel frattempo è divenuto personaggio pubblico, è stato ospite de La Vita in Diretta. Divulgatore di storia e cultura, vincitore di oltre 280.000 euro al quiz – condotto dasu Rai Uno – e protagonista dell’edizione per quasi due mesi,è il concorrente dei record. Simpatico, umile e brillante, il leccese ha affascinato i telespettatori e il web con la sua preparazione impressionante. Poi Matano gli fa una domanda scomoda su degli eventuali brogli: “Posso non piacere oppure posso risultare antipatico, tuttavia l’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai ...

enpaonlus : Caccia, Enpa: “Solidarietà e sostegno per Flavio Insinna, ha espresso ciò che pensa la maggior parte degli italian… - fanpage : Federcaccia in rivolta contro Flavio Insinna dopo le sue parole a #leredita, ma la rete si mobilita per il condutto… - HuffPostItalia : Flavio Insinna: Insinna: 'La caccia non è uno sport'. Cacciatori furiosi, i social lo sostengono - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: 'Son d'accordo con Flavio,sono contro la caccia ed è Bello poterlo dire in un Paese LIBERO. Flavio Insinna non si merita un… - ChiaroLeo : INSINNA, ULTIMO MS PLAGIO 2008, IL PUPAZZO, VOLEVA FARE LA PROSOPAGNOSIA, ORA, X OCCULTAMENTO, FILMATI, ANTICRISTO… -