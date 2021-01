Luci di SanPa | operazione #SONOVIVOGRAZIEAVINCENZO | le testimonianze di chi è uscito dalla droga grazie a San Patrignano e a Vincenzo Muccioli

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Abbiamo pensato di raccogliere in un diario digitale, magari ad uso di chi vorrà girare un sequel della serie, alcune delleche hanno brillato a Sanin quegli anni raccontati daforse con qualche predilezione per le Ombre. La serie infatti, nota all’estero come: Sins of the Savior (I peccati del salvatore) rivela già nel titolo un certo indirizzo negativo teso a dipingere la comunità come un luogo di salvezza ma anche di sofferenza, di dittatura, di sevizie, misticismo, loschi affari e omicidi. Abbiamo pensato quasi per dovere di cronaca di supplire a palesi carenze della narrazione denunciate da più parti, di provare ad estendere queste fioche apparentiper far comprendere meglio cosa accadeva su quella collina separata dal mondo. Raccontare ...