Lite tra clochard finisce in tentato omicidio | senzatetto in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021) Prima la discussione per futili motivi, poi l’accoltellamento. E’ quello che è successo questa mattina a Roma, in via Diomede Marvasi, intorno alle 10.45, in un centro dove i senza fissa dimora sono soliti andare per un pasto caldo. Leggi anche: Follia a Roma: marito e moglie prima litigano e poi si accoltellano Prima la, poi uno dei due, un uomo del 1976, ha accoltellato l’altro al collo e all’addome provocandogli, fortunatamente, ferite superficiali. Sul posto sono intervenute la pattuglia del Commissariato Aurelio e la Sezione Volanti. L’accoltellatore è stato arrestato per, mentre l’altro senza fissa dimora è stato trasportato inper la dinamica dei fatti all’Aurelia Hospital. Fortunatamente la vittima non corre pericolo di vita. su ...