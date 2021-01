La mamma di Pierpaolo Pretelli punge: “Limitati, hai un figlio che ti guarda” (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 4 gennaio 2021, la mamma di Pierpaolo Pretelli, dopo il suo discorso di Capodanno, ha avuto modo di incontrare suo figlio per chiarire i concetti che aveva dovuto esprimere in pochi secondi. Chi si aspettava un cambio di rotta da parte della signora però, si sbagliava. La mamma di Pierpaolo infatti ha ammesso che forse la sera di Capodanno avrebbe dovuto dirgli altre cose ma non cambia idea su quello che suo figlio sta facendo in casa. Proprio non gradisce, soprattutto per amore del nipotino che c’è a casa, che Pierpaolo si strusci tutto il tempo con Giulia Salemi. E ricordandogli appunto che il bambino osserva tutto, lo invita a limitarsi. Il confronto tra Pierpaolo e sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 4 gennaio 2021, ladi, dopo il suo discorso di Capodanno, ha avuto modo di incontrare suoper chiarire i concetti che aveva dovuto esprimere in pochi secondi. Chi si aspettava un cambio di rotta da parte della signora però, si sbagliava. Ladiinfatti ha ammesso che forse la sera di Capodanno avrebbe dovuto dirgli altre cose ma non cambia idea su quello che suosta facendo in casa. Proprio non gradisce, soprattutto per amore del nipotino che c’è a casa, chesi strusci tutto il tempo con Giulia Salemi. E ricordandogli appunto che il bambino osserva tutto, lo invita a limitarsi. Il confronto trae sua ...

