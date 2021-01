Il populismo non è morto neanche in Italia I rischi globali secondo Bremmer

(Di martedì 5 gennaio 2021) La pandemia di coronavirus, che nella classifica Top Risks redatta l’anno scorso da Eurasia Group neppure compariva, è la seconda sfida mondiale per il 2021. Davanti c’è soltanto la presidenza di Joe Biden. Ecco i dieciper quest’annola società di consulenza di Ian. PRIMOO: IL 46* PRESIDENTE Nel rapporto presentato 12 mesi fa gli autori inserivano in vetta alla classifica, per la prima volta, una questione interna agli Stati Uniti: le elezioni di novembre e lo stato delle istituzioni federali in un Paese sempre più polarizzato. Elementi che ritroviamo oggi con il primo posto occupato da “46*”. È la presidenza dell’asterisco, scrivono gli esperti di Eurasia, visto che l’inquilino della Casa Bianca è considerato illegittimo da circa metà del Paese. Biden “ha ...

